Net Leman a permis de récolter 3,5 tonnes de déchets sauvages

La 12ème édition de Net’Léman a eu lieu sur 13 secteurs tout autour du lac samedi et dimanche. L’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) a recensé un total de 3’525 kg de déchets ramassés par plus de 1’000 bénévoles dont 300 en plongée et apnée.

Le succès de cette édition souligne une fois de plus l’importance de l’engagement citoyen dans la protection de l’environnement. La quantité de déchets récoltés cette année démontre une évolution positive qui confirme la tendance d’une diminution des déchets en termes de poids.

Malgré une baisse de poids de déchets récoltés, le nombre et la diversité des déchets plastiques laissent songeur. En effet, de nouveaux déchets tels que les confettis en plastique et puffs ont été retrouvés en quantité alarmante.