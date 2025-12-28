RC - Dernières infos

Neige toute la saison et futur jardin des neiges: les deux travaux de Télégiettes

Un canon à neige et un jardin des neiges sont au menu des potentielles nouveautés de Télégiettes. D’une pierre deux coups, le domaine skiable gratuit, perché sur les hauts de Monthey, garantirait ainsi son enneigement et un lieu aux débutants.

A Télégiettes, il n’y a ni télésiège 8 places, ni télécabine avec vue sur le Cervin, et aucun skieur professionnel ne porte un casque arborant fièrement le nom de la station. Mais « depuis 25 ans, ici sur les hauts de Monthey, c’est le système D. On essaie de trouver des solutions économiquement viables, même si rien n’est viables », glisse, le sourire aux lèvres, Alain Bosco, exploitant et gérant de la micro-station de ski chablaisienne depuis les années 2000.

Un budget tendu chaque année

Et pour cause, le domaine skiable 100 % gratuit met à disposition deux téléskis en accès libre l’hiver, durant deux week-ends par mois. Cependant, bien que le ski ne soit pas payant aux Giettes, les contraintes sont les mêmes que pour toutes les autres stations. « Nous devons baliser puis sécuriser les pistes, prévenir les avalanches, entretenir les dameuses et les téléskis qui sont soumis à des contrôles stricts », liste celui qui met de sa poche jusqu’à 30 000 francs par année pour le bon fonctionnement du site. « Une saison normale nous coûte environ 60 000 – 70 000 francs par année, la moitié de cet argent provient des soutiens communaux et privés. » Afin de rapprocher son budget des chiffres noirs, Alain Bosco peut compter sur la générosité des skieurs, qui peuvent faire un don sur place, via l’application Twint notamment.

Également adepte de la récupération, le Montheysan mise sur ce principe pour l’aider dans son projet de canon à neige et de jardin des neiges, sans que la facture ne prenne l’ascenseur. « Je suis dans l’incapacité d’investir dans ce type d’équipement. Le mieux serait de trouver un deal avec une autre station ou de louer du matériel inutilisé mais qui fonctionne toujours. »

Sécuriser la saison grâce à la neige de culture

A Télégiettes pour faire face aux caprices de la météo, l’enneigement mécanique est devenu une nécessité pour le bas du domaine, situé à 1 300 mètres, « bien que l’endroit jouisse d’un faible ensoleillement, il est souvent boudé par la neige en début et en fin de saison. Mais cette situation est idéale pour créer de la neige artificielle. » Quant au jardin des neiges, il faudra patienter. « Comme il prendra place dans la zone mécaniquement enneigée, nous attendrons de trouver le canon avant ! », tempère Alain Bosco. Notons qu’en novembre, une requête publiée dans le bulletin officiel valaisan n’a suscité aucune opposition.

Ce futur canon à neige permettra de maintenir, durant toute la saison, une couche de neige dans cette partie aval du domaine. Petite mais cruciale, la zone concernée fait office d’aire d’arrivée pour les skieurs et les lugeurs, et de départ pour les randonneurs en peau de phoque. Alain Bosco, gérant des Télégiettes.

La neige de culture, produite par canon à neige, est aujourd’hui critiquée, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Globalement, c’est même toute la pratique du ski qui fait l’objet de polémiques. Pour le domaine chablaisien, ce canon reste indispensable et ne générerait que très peu de nuisances, assure Alain Bosco. « Nous serions probablement la seule station à n’en utiliser qu’un, qui ne tournerait que la nuit, à moins de 40 décibels. C’est moins bruyant que six jours de carnaval », conclut-il en riant.

Le jardin des neiges viendra, quant à lui, en complément. « Il faut reconnaitre que les deux seules pistes que nous proposons sont difficiles et peu adaptées pour débuter », admet-il. Cette future « annexe » du domaine s’intégrerait parfaitement à la philosophie des Giettes : le ski pour toutes et tous.

Rappelons que depuis 20 ans, « Télégiettes » propose gratuitement les deux téléskis tout en se chargeant de leur entretien, et du balisage des pistes de ce domaine à part localisé sur les hauts de la commune de Monthey. L’ouverture de la saison 2025-2026 aux Télégiettes est prévue dès le week-end prochain, sous réserve des conditions d’enneigement.

Guillaume Abbey