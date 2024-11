RC - Dernières infos

Née il y a un an autour d’un verre, la jeunesse de Mieux-Vouvry grandit vite et bien

Après une année d’existence, la jeunesse Miex-Vouvry a déjà un joli palmarès. Elle a notamment participé à la Fugue chablaisienne, proposé des raclettes à la fête au village et co-organisé le 1er août.

Nous sommes en décembre 2023, deux jeunes de Miex, un hameau situé sur les hauts de la commune de Vouvry, rêvent d’une jeunesse. Comme une de celles basées à Vionnaz, Chessel, Vérossaz … et dans les campagnes des cantons de Vaud et de Fribourg, plus largement.

« Ça s’est fait un peu comme toutes les jeunesses, je pense, autour d’un verre », confie le membre-fondateur et président de la jeunesse Mieux-Vouvry, Kevin Carrard.

Très vite, un comité de cinq personnes est constitué, une vingtaine de membres, originaires de la commune et au-delà s’inscrit, et suit le mouvement : la jeunesse Miex-Vouvry fut !

Entre recherche de fonds, de membres et de bénévoles pour ses prochains événements, la jeunesse s’active, tout en créant des liens sociaux et une offre d’activités inédite pour les 15-30 ans, sur le territoire vouvryen.

Guillaume Abbey a rencontré le président Kévin Carrard, qui lui a décrit les objectifs de la jeunesse Miex-Vouvry.

Pour les intéressés, vous pouvez contacter la jeunesse via ses comptes Facebook & Instagram, et son e-mail à l’adresse : jeunessemiexvouvry@gmail.com.

Guillaume Abbey