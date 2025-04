RC - Dernières infos

Naissance de la Banque Raiffeisen Vallée d’Illiez: une fusion stratégique dans le Chablais valaisan

Les Banques Raiffeisen de Troistorrents-Morgins et de Val-d’Illiez-Champéry ont officiellement uni leurs forces. Avec un total de bilan de 644 millions de francs et trois agences, la nouvelle entité entend renforcer sa proximité avec la clientèle tout en consolidant son rôle dans le développement régional.

Les Banques Raiffeisen de Troistorrents-Morgins et de Val-d’Illiez-Champéry ne font désormais plus qu’une. Le projet de fusion, largement approuvé par les sociétaires (à 96% et 89% des voix), a abouti à la création de la Banque Raiffeisen Vallée d’Illiez, société coopérative. Forte de 644 millions de total de bilan, de 66 millions de fonds propres et de trois agences à Champéry, Troistorrents et Val-d’Illiez, elle ambitionne de devenir un interlocuteur bancaire de premier plan pour les habitants et entreprises de la vallée.

La priorité de la nouvelle banque reste inchangée : renforcer la proximité avec ses sociétaires et clients tout en développant des services adaptés aux défis de demain, notamment dans la prévoyance, les placements et l’accompagnement des entreprises locales. « Ensemble, nous créons une banque forte et solidement ancrée dans la vallée », souligne Aline Dubosson, présidente du Conseil d’administration.

La fusion ouvre également de nouvelles perspectives aux collaborateurs, qui pourront se spécialiser davantage pour offrir un conseil encore plus personnalisé. « Notre ambition est de proposer dans chacune de nos agences une qualité de service homogène et renforcée », indique Roland Defago, président de la Direction.

/Comm-jga