Musique et sport: un langage commun pour des émotions fortes

Le rythme, le mouvement, la passion…si ces terminologies résonnent en vous, ce qui suit devrait vous intéresser.

Musique et sport : deux pratiques qui possèdent un langage commun: celui de l’émotion. La musique rythme ainsi notre vie, inspire à chaque instant et nous transcende dans la pratique de notre sport préféré. Mais ce lien est-il seulement une question d’ambiance ? Ou bien la musique a-t-elle un véritable pouvoir sur les performances sportives et les émotions? Pour parler de musique et de sport avec passion, enthousiasme, nous avons réuni autour de la même table Mischa Damev, Directeur du Septembre Musical, Sergeï Aschwanden, Médaillé Olympique en judo et Grégoire Furrer, Directeur du Montreux Comedy Festival.

L’intégralité de l’émission:

Extraits de l’émission: