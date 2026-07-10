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Musique en terrasse : Montreux lance une étude pilote

Peut-on diffuser de la musique d’ambiance sur une terrasse sans nuire à la tranquillité du voisinage ? C’est la question à laquelle veut répondre une étude pilote menée cet été à Montreux. Trois établissements, représentant quatre terrasses, participeront à cette phase de test encadrée par un acousticien.

La musique fait partie de l’identité de Montreux. Mais sur les terrasses des cafés et restaurants, sa diffusion est aujourd’hui fortement limitée par la réglementation. Pour tenter de concilier ambiance et qualité de vie, la Ville de Montreux, Promove, Gastro Riviera et la Société des Hôteliers Montreux-Vevey lancent une étude pilote durant la saison estivale.

« On veut le faire de manière professionnelle. On ne veut pas créer de soucis ni de problèmes de voisinage. » — Bernard Schmid, directeur promove

L’objectif n’est pas d’autoriser la musique partout, mais de déterminer dans quelles conditions elle pourrait être diffusée sans générer de nuisances.

Un test encadré par des acousticiens

Avant même le début de l’expérience, chacune des terrasses retenues a fait l’objet d’une analyse acoustique. Leur configuration, leur environnement ou encore leur proximité avec les habitations ont été étudiés afin de définir les conditions de diffusion les plus adaptées.

Durant tout l’été, les niveaux sonores seront mesurés et les éventuelles réactions du voisinage observées. Un bilan sera ensuite établi à la rentrée.

Trois établissements, représentant quatre terrasses aux profils différents, participent à cette phase pilote. Ils ont été sélectionnés par les associations professionnelles afin de représenter plusieurs configurations rencontrées sur le territoire montreusien.

« Si on n’essaie pas, on ne peut pas savoir quelles solutions existent. » — Solveig Sautier, cheffe du service Économie, culture et tourisme de la Ville de Montreux

Une éventuelle évolution du règlement

Pour la Municipalité, cette autorisation reste strictement temporaire. L’étude doit avant tout permettre de disposer de données objectives avant d’envisager une éventuelle évolution de la réglementation.

« Si les résultats sont vraiment positifs et que la qualité de vie des Montreusiens est préservée, la question se posera de voir quelle suite donner à cette étude », indique Solveig Sautier.

Aucun calendrier n’est encore fixé pour une éventuelle adaptation des règles. Les conclusions de l’étude sont attendues après l’été, avant d’ouvrir d’éventuelles discussions pour les années suivantes.

L’entretien de Radio Chablais

Bernard Schmid, directeur de Promove, et Solveig Sautier, cheffe du service Économie, culture et tourisme de la Ville de Montreux, étaient les invités du 17h MAG. Ils reviennent sur les objectifs de cette étude pilote, son déroulement et les perspectives qu’elle pourrait ouvrir.

Écouter l’entretien