Musique: des jeunes talents de la scène jazz à Montreux

La 6ème édition de la Montreux Jazz Festival Residency se déroule du 15 au 18 octobre dans la cité montreusienne.

Des jeunes talents de la scène jazz helvétique et internationale se retrouvent pour 3 jours de résidences, d’ateliers et concerts sous la houlette de mentors de renommés dans l’univers du jazz. Un événement, organisé par la Montreux Jazz Artists Foundation, qui a pour vocation de soutenir la relève des jeunes talents, et qui s’articule essentiellement autour de l’encadrement des artistes.

Viviane Rychner, secrétaire générale de la Montreux Jazz Artists Foundation.

