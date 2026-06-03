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Musique classique et ambiance familiale

Monthey accueille du 5 au 7 juin le Festival Les Ondes.

Trois jours entièrement dédiés à la musique classique qui permettront au public du Pavillon des Mangettes de se plonger dans différents univers musicaux. Un événement qui a su trouver son public au fil des éditions et qui continue de renforcer son identité. A quelques jours du début des festivités, nous avons rencontré Eric Borgeaud, le président du comité d’organisation du Festival Les Ondes, qui se sent impatient de lever le rideau sur cette 5ème édition.

lesondes.ch

 

3 juin 2026

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