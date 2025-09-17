RC - Dernières infos

Musée Jenisch : des Picassos, Van Goghs ou encore Cézannes pourront être admirés à Vevey

Le Musée Jenisch de Vevey va abriter la prestigieuse collection Planque, l’un des fonds privés d’art moderne les plus remarquables en Europe.

Après quinze ans passés en France à Aix-en-Provence, les quelque 300 œuvres du 20ème siècle du collectionneur Vaudois Jean Planque reviendront s’enraciner en mars 2026 dans la région. Cézanne, Picasso, Braque ou encore Van Gogh figurent parmi les grands maîtres de ce patrimoine artistique.

Une exposition inaugurale se tiendra du 6 novembre 2026 au 18 avril 2027 pour faire rayonner la collection, avant qu’une aile du musée ne soit consacrée en permanence à une partie de cet ensemble. Au-delà de ses murs, le Musée Jenisch souhaite également faire dialoguer ce fonds avec d’autres institutions vaudoises, souligne sa directrice Nathalie Chaix.

Le retour de la précieuse collection Planque en Suisse, estimé à près d’un million de francs, bénéficie du soutien du Canton de Vaud et de la Ville de Vevey. Celle-ci se réjouit de voir le Musée Jenisch affermir sa place sur la scène artistique suisse.

Antoni Da Campo