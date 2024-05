RC - Dernières infos

Muriel Favre-Torelloz est la nouvelle présidente du Grand Conseil valaisan

Muriel Favre-Torellod est la nouvelle Grand baillif du Grand conseil valaisan. La présidente de Vérossaz a été élue vendredi matin avec 124 voix, 2 blancs et 3 nuls.

Le Parlement et une série d’invités se sont ensuite déplacés à Vérossaz pour célébrer la nouvelle présidente du législatif valaisan. Réaction à chaud de Muriel Favre-Torelloz avec un soupçon d’ambiance.

Deux autres femmes ont été élues vice-présidente et 2e vice-présidente ce matin. Il s’agit respectivement de la socialiste Patricia Constantin et de la verte Céline Dessimoz. Une première historique pour le Valais. On retrouve Muriel Favre-Torelloz: