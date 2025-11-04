RC - Dernières infos

Muraz : une exposition met en lumière les difficultés d’être retraité et étranger en Suisse

Inégalités, pauvreté, précarité, … Nombreuses sont les difficultés auxquelles sont confrontés les retraités étrangers en Suisse. Une exposition les met en lumière à l’EMS La Charmaie à Muraz.

L’exposition itinérante « vieillir en Suisse en tant qu’étrangère, étranger », réalisée par l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangères et des étrangers arrive dans le Chablais. Du 5 au 26 novembre 2025, elle prendra place à l’EMS la Charmaie à Muraz.

Rendre visible sans ménagement

« Composée de témoignages et de photos parfois durs à lire et à parcourir, l’exposition ne laissera personne indifférent », annonce d’emblée Léa Coulon, animatrice socioculturelle pour les 60 ans et + à la commune de Collombey-Muraz, qui a coorganisé cette venue avec le BRIC Senior. « C’est une population qui a véritablement contribué au système et à la société suisses, souvent dans l’ombre, avec de bas salaires et dans des conditions difficiles. Ils méritent d’avoir une retraite digne », complète Izabella Mabillard, déléguée régionale à l’intégration.

« Faire bouger les politiques »

« Vieillir en Suisse en tant qu’étrangère, étranger » a pour objectif de sensibiliser aux inégalités qui subsistent entre les retraités issus de l’immigration et ceux nés en Suisse, et de, pourquoi pas, avoir un écho dans l’esprit des élues et des élus. Léa Coulon

Ces animations auront toutes lieu à l’EMS de la Charmaie à Muraz. Les visiteurs pourront notamment se rendre à un stand du BRIC Seniors le mercredi 5 novembre, jour de vernissage. Un atelier d’expression créative le dimanche 9 novembre puis une table ronde « Vieillir en Suisse » le lundi 10 novembre compléteront l’exposition.

Guillaume Abbey