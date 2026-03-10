RC - Dernières infos

Municipales sur la Riviera: Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz… tour d’horizon avant le second tour

Les candidates et candidats pour le second tour de l’élection à la Municipalité de Vevey sont désormais connus. Onze personnes briguent les sept sièges de l’exécutif lors du scrutin du 29 mars. À Montreux en revanche, l’élection est déjà réglée : les six sièges encore vacants sont pourvus tacitement.

Le délai pour le dépôt des listes du second tour de l’élection à la Municipalité de Vevey expirait ce mardi à midi. Au total, 11 candidates et candidats sont en lice pour les 7 sièges de l’exécutif veveysan.

Parmi les absents notables figure le syndic sortant Yvan Luccarini, qui ne se représente pas pour ce second tour après son résultat défavorable lors du premier tour.

Les Vert·e·s et le Parti socialiste, qui avaient occupé les trois premières places au premier tour, présentent quatre candidates et candidats au second tour : Laurie Willommet, Antoine Dormond, Alexandra Melchior et Johanne-Saskia Gay. Vevey Libre aligne Pascal Molliat. L’alliance En Avant Vevey ! présente Oliver Ghorayeb et Bassem El Khansaa. Décroissance alternatives mise sur Gabriela Kämpf et Elodie Lopez. Le PLR a, lui, resserré sa liste autour de Patrick Bertschy, tandis que Vincent Imhof porte les couleurs des Vert’libéraux – Le Centre.

Une situation différente à Montreux

À Montreux, le second tour de l’élection à la Municipalité n’aura finalement pas lieu dans les urnes. Après l’élection d’Olivier Gfeller (PS) au premier tour, six sièges restaient à pourvoir.

Mais le nombre de candidatures déposées étant égal au nombre de sièges disponibles, l’élection est tacite. Les candidats Julien Chevalley, Florian Chiaradia, Irina Gote, Yanick Hess, Olivier Mark et Romain Pilloud rejoignent donc l’exécutif montreusien.

La nouvelle Municipalité de Montreux entrera en fonction le 1er juillet 2026. L’élection à la syndicature est quant à elle prévue le 26 avril, avec un éventuel second tour le 17 mai.

À La Tour-de-Peilz, trois listes pour quatre sièges

À La Tour-de-Peilz, trois listes ont été déposées pour le second tour de l’élection à la Municipalité, dont quatre sièges restent à repourvoir.

La liste Vert’libéraux présente Line Pillet. L’alliance Parti socialiste & Les Vert·e·s aligne Elise Kaiser, municipale sortante, ainsi que Piero Negro et Véronique Ansermet, tous deux conseillers communaux. Du côté du PLR, se présentent Alessio Grutta, municipal sortant, Viviane Huber et Gabriel Chervet.

Pour mémoire, la syndique sortante Sandra Pasquier (PSDG) a été élue dès le premier tour.

/JGA