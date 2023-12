RC - Dernières infos

Mousses extinctrices désormais sans PFAS en Valais

Il n’y a plus de PFAS dans les émulseurs utilisés par les sapeurs-pompiers en Valais.

D’ici la fin de cette année, tous les corps du canton seront équipés d’un matériel exempt de composés toxiques. Le but est de protéger les eaux souterraines et d’éviter de nouvelles pollutions. La récupération et l’élimination des anciens stocks de mousse extinctrice pouvant contenir ces substances se fera dans le courant de l’année prochaine.