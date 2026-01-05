RC - Dernières infos

Morgins Yannick Ecoeur Trophy: une compétition familiale et populaire pour débuter dans le ski-alpinisme

La 11e édition de la Morgins Yannick Ecoeur Trophy se déroulera le samedi 10 janvier. Une course de ski-alpinisme populaire et familiale, qui permet aux plus jeunes de découvrir cette discipline, et aux autres, de participer à leur première compétition du genre.

Cette course aux multiples catégories risque tout de même de voir ses parcours modifiés ou tout simplement d’être annulée en raison du manque de neige. Ce que ne souhaite pas Yannick Ecoeur, chef technique pour la manifestation, qui cherche actuellement des solutions pour continuer à maintenir cet événement. Yannick Ecoeur.

Si depuis 11 ans, le concept n’a que peu évolué, Yannick Ecoeur se voit bien apporter quelques nouveautés à l’avenir.

Une volonté de populariser cette discipline aux plus jeunes amenée aussi par l’évolution de l’équipement. On retrouve Yannick Ecoeur.

Toutes les informations concernant l’annulation ou la tenue de l’événement se trouvent sur le site Région Dents du Midi.