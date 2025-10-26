RC - Dernières infos

Morgins: un succès pour la deuxième édition des Championnats du Monde de la Raclette

La 2e édition des Championnats du Monde de la Raclette se termine ce dimanche à Morgins.

Après 3 jours de festivités, mais aussi de compétitions, le titre de meilleur fromage à raclette d’alpage au lait cru du monde est revenu à l’alpage de la Cave du Scex, de Crans-Montana, devant l’alpage des Bochasses, de Troistorrents. Dans la catégorie raclette au lait cru de vache, la Fromagerie de Liddes a remporté la médaille d’Or devant celle du Pont, à Champéry.

Plus de 20’000 visites cumulées tout au long des 3 jours ont été enregistrées par les organisateurs et près de 50’000 raclettes ont été servies au public. Face à ce succès, les organisateurs annoncent déjà une 3e édition qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2027.

Le palmarès dans les 5 catégories: 

  • Raclette d’alpage au lait cru de vache
  1. Alpage de la Cave du Scex (Crans Montana, Valais)
  2. Alpage des Bochasses (Troistorrents, Valais)
  3. Fromagerie de la Loutze (Chamoson, Valais)
  • Raclette au lait cru de vache
  1. Fromagerie de Liddes (Liddes, Valais)
  2. Fromagerie du Pont (Champéry, Valais)
  3. Wallis 65 Turtmann (Turtmann, Valais)
  • Raclette au lait pasteurisé ou thermisé
  1. Milco SA (Vuisternens-En-Ogoz, Fribourg)
  2. Fromagerie des Hauts de Savoie (Frangy, France)
  3. Fromagerie de Vuadens (Vuadens, Fribourg)
  • Raclette au lait de brebis
  1. Fläcke-Chäsi GmbH (Beromünster, Lucerne)
  2. Autour du Buis des Cabasses (Verrières, France)
  3. Fromagerie Moléson SA (Orsonnens, Fribourg)
  • Raclette au lait de chèvre
  1. Fromagerie Beaudé (Montferrat, France)
  2. Fromagerie de Martigny (Martigny, Valais)
  3. Odermatt Käserei (Dallenwill, Nidwald)

26 octobre 2025

