Morgins: un succès pour la deuxième édition des Championnats du Monde de la Raclette

La 2e édition des Championnats du Monde de la Raclette se termine ce dimanche à Morgins.

Après 3 jours de festivités, mais aussi de compétitions, le titre de meilleur fromage à raclette d’alpage au lait cru du monde est revenu à l’alpage de la Cave du Scex, de Crans-Montana, devant l’alpage des Bochasses, de Troistorrents. Dans la catégorie raclette au lait cru de vache, la Fromagerie de Liddes a remporté la médaille d’Or devant celle du Pont, à Champéry.

Plus de 20’000 visites cumulées tout au long des 3 jours ont été enregistrées par les organisateurs et près de 50’000 raclettes ont été servies au public. Face à ce succès, les organisateurs annoncent déjà une 3e édition qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2027.

Le palmarès dans les 5 catégories:

Raclette d’alpage au lait cru de vache

Alpage de la Cave du Scex (Crans Montana, Valais) Alpage des Bochasses (Troistorrents, Valais) Fromagerie de la Loutze (Chamoson, Valais)

Raclette au lait cru de vache

Fromagerie de Liddes (Liddes, Valais) Fromagerie du Pont (Champéry, Valais) Wallis 65 Turtmann (Turtmann, Valais)

Raclette au lait pasteurisé ou thermisé

Milco SA (Vuisternens-En-Ogoz, Fribourg) Fromagerie des Hauts de Savoie (Frangy, France) Fromagerie de Vuadens (Vuadens, Fribourg)

Raclette au lait de brebis

Fläcke-Chäsi GmbH (Beromünster, Lucerne) Autour du Buis des Cabasses (Verrières, France) Fromagerie Moléson SA (Orsonnens, Fribourg)

Raclette au lait de chèvre