Morgins: un succès pour la deuxième édition des Championnats du Monde de la Raclette
La 2e édition des Championnats du Monde de la Raclette se termine ce dimanche à Morgins.
Après 3 jours de festivités, mais aussi de compétitions, le titre de meilleur fromage à raclette d’alpage au lait cru du monde est revenu à l’alpage de la Cave du Scex, de Crans-Montana, devant l’alpage des Bochasses, de Troistorrents. Dans la catégorie raclette au lait cru de vache, la Fromagerie de Liddes a remporté la médaille d’Or devant celle du Pont, à Champéry.
Plus de 20’000 visites cumulées tout au long des 3 jours ont été enregistrées par les organisateurs et près de 50’000 raclettes ont été servies au public. Face à ce succès, les organisateurs annoncent déjà une 3e édition qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2027.
Le palmarès dans les 5 catégories:
- Raclette d’alpage au lait cru de vache
- Alpage de la Cave du Scex (Crans Montana, Valais)
- Alpage des Bochasses (Troistorrents, Valais)
- Fromagerie de la Loutze (Chamoson, Valais)
- Raclette au lait cru de vache
- Fromagerie de Liddes (Liddes, Valais)
- Fromagerie du Pont (Champéry, Valais)
- Wallis 65 Turtmann (Turtmann, Valais)
- Raclette au lait pasteurisé ou thermisé
- Milco SA (Vuisternens-En-Ogoz, Fribourg)
- Fromagerie des Hauts de Savoie (Frangy, France)
- Fromagerie de Vuadens (Vuadens, Fribourg)
- Raclette au lait de brebis
- Fläcke-Chäsi GmbH (Beromünster, Lucerne)
- Autour du Buis des Cabasses (Verrières, France)
- Fromagerie Moléson SA (Orsonnens, Fribourg)
- Raclette au lait de chèvre
- Fromagerie Beaudé (Montferrat, France)
- Fromagerie de Martigny (Martigny, Valais)
- Odermatt Käserei (Dallenwill, Nidwald)
26 octobre 2025