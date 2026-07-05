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Morgins: plus de 50 personnes ont participé à la 7e édition de la « Harry’s Ride For Research »

Une 7e édition réussie pour la course caritative « Harry’s Ride For Research » qui s’est tenue ce samedi à Morgins. Plus de 50 personnes ont participé pour lever des fonds pour la recherche contre le glioblastome.

Née en 2020 après le décès de Harry, un enfant du pays atteint de glioblastome, cet événement vise à lever des fonds pour la recherche contre cette forme de tumeur au cerveau. Une 7e édition qui s’est déroulée en été, contrairement aux autres années, à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé. Fred Sigg, président de la Harry’s Ride for Research.

Si l’aspect caritatif est primordial, l’objectif principal reste tout de même de profiter et de passer des bons moments. On retrouve Fred Sigg.

Pour rappel, lors de la précédente édition, plus de 17’000 francs ont ainsi été remis au CHUV, pour le programme de recherche contre le glioblastome.