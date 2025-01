RC - Dernières infos

Morgins: la 6e édition de la Harry’s Ride For Research se déroulera le 18 janvier

La 6e édition d’une course caritative aura lieu à Morgins le samedi 18 janvier.

La Harry’s Ride For Research permet de lever des fonds pour la recherche contre le glioblastome, une forme de tumeur au cerveau relativement rare, dont est décédé Harry, un enfant du pays. C’est au départ pour lui rendre hommage qu’est née, en janvier 2020 cette course, à l’initiative de plusieurs de ses amis et de sa famille. Au programme cette année, du skicross et du bike cross. A noter encore que les inscriptions se font ici.

Ecoutez l’interview complète du frère de Harry et membre du comité, Chrys Donnet

LJ