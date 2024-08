RC - Dernières infos

Morgins: la 10ème édition du salon de la Santé par les plantes se prépare

Le salon de la Santé par les plantes aura lieu ce dimanche 4 août à Morgins. Une 10ème édition qui se tiendra cette année à la salle polyvalente du village.

Au menu conférence, ateliers, balades dans la nature mais aussi marché artisanal. Et si chaque année la manifestation attire nombre de connaisseurs, elle est aussi un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux. Guillaume Besson organisateur de l’événement et ethnobotaniste.

Notez encore que le salon se tient de 9h à 18h. Pour les conférences, les inscriptions se font directement sur place. Et pour les ateliers il est d’ores et déjà possible de s’inscrire via le site internet de région Dents du Midi.