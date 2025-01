RC - Dernières infos

Morgins: ils étaient plus de 80 à participer à la 6e édition de la Harry’s Ride For Research

La 6e édition d’une course caritative s’est déroulée samedi à Morgins. La Harry’s Ride For Research rend hommage à Harry, un enfant du pays, décédé d’un glioblastome.

Près de 85 personnes ont répondu présent pour la 6e édition de la Harry’s Ride For Research qui s’est déroulée samedi à Morgins. Une course qui permet de lever des fonds pour la recherche contre le glioblastome, une forme de tumeur au cerveau relativement rare, dont est décédé Harry, un enfant du pays. Un skicross et un bikecross ont donc été mis sur pied samedi, afin de combiner les deux passions de Harry. Son frère, Chrys Donnet, l’un des organisateurs, fait le bilan de cette journée.

Le montant total récolté lors de cette journée sera dévoilé dans la semaine.