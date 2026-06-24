RC - Dernières infos

Montreux vent renforcer son positionnement comme ville de musique

La commune de Montreux souhaite renforcer son positionnement comme ville de musique. Le conseil communal a approuvé un crédit-cadre en ce sens.

Montreux ville de musique va de l’avant. Le conseil communal a approuvé un crédit-cadre mi-juin dans le but de renforcer le positionnement de Montreux comme ville de musique. Une enveloppe de 880’000 francs doit permettre à la municipalité et ses partenaires de développer le programme « Montreux Music Experience » en concrétisant plusieurs projets durant les 3 à 5 prochaines années. La volonté est de proposer une offre permanente autour de la musique et d’encourager des partenariats public-privé. Plusieurs actions portées par la commune sont déjà prévues. Jean-Baptiste Piemontesi, municipal en charge de l’économie de la culture et du tourisme.

Cette stratégie souhaite renforcer l’attractivité de la commune tout en soulignant son appartenance au Réseau des villes créatives de l’UNESCO.