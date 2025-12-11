RC - Dernières infos

Montreux valide son budget pour 2026

Le conseil communal de Montreux s’est réuni mercredi soir pour la dernière fois de l’année. Une séance au cours de laquelle le budget 2026 a été plébiscité par le plénum.

La dernière séance du conseil communal de Montreux s’est déroulée hier soir. Elle a permis de discuter et valider le budget 2026 proposé par la Municipalité. Un budget qui affiche un déficit de 4,5 millions de francs. Malgré ces chiffres dans le rouge, la commune annonce une marge d’autofinancement d’1,2 millions de francs, permettant la réalisation de différents projets, notamment scolaire. Un budget toujours empreint d’une certaine prudence. Olivier Gfeller, syndic de Montreux.

Avec des charges de fonctionnement qui atteignent 204 millions de francs et des recettes qui s’élèvent quant à elles, à près de 200 millions de francs, l’établissement d’un budget demeure toujours un exercice délicat de l’aveu d’Olivier Gfeller.

Notez enfin que la fin prochaine du projet de rénovation du Centre de congrès, le 2m2c, apportera un nouveau souffle à l’économie locale. Un moment très attendu par les élus.

MV