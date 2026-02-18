RC - Dernières infos

Montreux: une pétition lancée par des habitants des hauts de Montreux contre les changements d’horaires du MOB

La réduction de la cadence d’une ligne ferroviaire du MOB fait grogner les habitants des hauts de Montreux. Une pétition a été lancée pour demander un retour aux horaires précédents.

Des habitants des hauts de Montreux lancent une pétition contre les récents changements d’horaires du MOB, la compagnie ferroviaire Montreux – Oberland Bernois. Depuis mi-décembre dernier, les trains régionaux qui font la navette entre les Avants et la ville sont passés de deux par heure, à un seul. L’une des deux femmes à l’origine de cette pétition, Elena Mugellini revient sur les débuts de cette affaire.

La réduction de la cadence de la ligne Montreux – Les Avants n’est pas le seul point qui fait grogner les habitants de cette région. Certains arrêts sur demande ne sont tout simplement plus desservis, ce qui, selon les citoyens mécontents, les poussent à faire 25 minutes à pied sur une route non sécurisée. On retrouve Elena Mugellini.

Pour la citoyenne de Sonzier, cette décision n’est pas cohérente avec la volonté sociétale de favoriser les transports en commun et les déplacements plus écologiques.

Les pétitionnaires demandent un retour à la cadence à la demi-heure d’ici la fin de cette année, mais surtout une possibilité de discussion avec l’entreprise ferroviaire. On retrouve Elena Mugellini.

De son côté le MOB comprend et entend les arguments des pétitionnaires. La compagnie ferroviaire explique cette diminution de cadence par la fréquentation faible de cette ligne en heures creuses, qui a entraîné un taux de couverture insuffisant pour obtenir le cofinancement fédéral. Sans ce soutien, les coûts d’exploitation devraient être entièrement pris en charge par le canton. Des adaptations ont été mises en place sur cette ligne, selon le MOB, afin de maintenir la meilleure offre possible, notamment un maintien de la cadence à la demi-heure aux heures de pointes en semaine entre Montreux et les Avants.