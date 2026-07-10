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Montreux: un ouvrage d’archives pour comprendre le lien entre la ville et la musique

Montreux publie le 4e volume de ses archives, axé autour de la musique et de son lien avec la ville. Un ouvrage réalisé en collaboration avec plusieurs auteurs, qui permet à tout un chacun de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la musique à Montreux.

Depuis quelques années, la commune de Montreux partage ses archives dans des publications dédiées à différentes thématiques. La collection s’appelle « Empreintes du Temps », et son 4e volume a récemment été présenté au public. Intitulé « Montreux – au rythme de la musique », il s’articule comme son nom l’indique autour de la ville et son lien avec le 4e art. Pour réaliser cet ouvrage, Nicole Meystre, l’archiviste communale s’est entourée pour la première fois de 9 autrices et auteures. Elle nous explique pourquoi.

Un ouvrage qui comporte de nombreuses anecdotes et histoires mais aussi beaucoup d’illustrations et de photos. Une manière de faciliter la lecture pour le grand public. On retrouve l’archiviste communale de Montreux.

A noter que le 14 juillet, une conférence sera organisée dans le cadre du programme gratuit du Montreux Jazz Festival, afin d’en savoir plus sur ce 4e volume et sur l’histoire de la musique dans la ville.

🎧 Ecoutez l’interview intégrale de l’archiviste communale de Montreux, Nicole Meystre