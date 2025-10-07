RC - Dernières infos

Montreux: un grand pas en faveur de la transition numérique

La Municipalité de Montreux demande près de 8 millions pour la transition informatique de l’administration. Un projet de modernisation qui s’étale sur 3 ans et qui veut rattraper les 10ans de retard pris dans le domaine.

La commune de Montreux souhaite rattraper près de 10 ans de retard digital. La Municipalité a décidé d’une enveloppe de près de 8 millions de francs sur 3 ans pour se mettre à niveau. Le but de cette transition numérique est d’assurer le bon fonctionnement de l’administration, de garantir la sécurité des données et d’améliorer son service à la population. Des investissements conséquents qui vont de pair avec l’ampleur du travail. Sandra Genier, conseillère communale en charge des ressources humaines, de l’informatique et du service à la population.

Le conseil communal sera appelé a voté sur ce rapport de commission qui présente en détail les différents projets lors de sa séance de demain soir.

MV