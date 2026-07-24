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Montreux Trail Festival: le trail version musique et découverte revient dès ce week-end

Du 25 au 27 juillet, le Montreux Trail Festival signe son retour pour une 9ème édition. Entre nouveaux parcours, départs depuis Bex et arrivée au pied de la statue de Freddie Mercury, les organisateurs veulent offrir bien plus qu’une compétition sportive : une véritable expérience entre lac, montagne… et musique.

Le Montreux Trail Festival poursuit sa route en cultivant ce qui fait son identité depuis sa création : mêler le trail à l’univers musical de Montreux. Le nom de l’événement est d’ailleurs un clin d’œil assumé au Montreux Jazz Festival, tandis que plusieurs groupes se produiront le long des parcours lorsque les conditions le permettent. L’objectif est aussi de mettre en valeur l’ensemble des Alpes vaudoises, sans se limiter à une seule station.

« Beaucoup de gens font du trail pour découvrir. Cet esprit est très important pour nous. » — Cédric agassis, directeur de course du montreux trail festival

Cette année, les deux plus longues épreuves retrouveront un départ à Bex. Les parcours ont également été retravaillés, avec notamment un passage inédit par les escaliers des Rochers-de-Naye sur l’épreuve de 18 kilomètres. Une nouveauté pensée pour faire découvrir des secteurs moins connus de la montagne, tout en restant compatible avec les exigences de sécurité définies avec les colonnes de secours.

Un événement qui rassemble

Au fil des années, le Montreux Trail Festival a aussi fait évoluer sa philosophie. Les organisateurs ont choisi de moins miser sur la présence de têtes d’affiche internationales pour privilégier les coureurs amateurs. Un choix qui semble porter ses fruits, puisque plus de 2’000 participants sont attendus cette année, soit une hausse d’environ 25 % par rapport aux précédentes éditions.

Autre tendance observée par Cédric Agassis : la féminisation progressive de la discipline. Selon lui, les femmes sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à s’engager sur les longues distances et rivalisent désormais avec les hommes sur de nombreuses épreuves.

Plus de 200 bénévoles mobilisés

À quelques heures du premier départ, l’organisation peut compter sur près de 200 bénévoles mobilisés depuis plusieurs jours. Pour le directeur de l’événement, ce réseau local constitue l’une des principales forces du festival, tout comme le soutien des équipes de Bex, où seront donnés les départs des deux plus longues courses.

Ecouter l’entretien intégral avec Cédric Agassis

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Les deux plus longues courses s’élancent depuis Bex.

Le parcours de 18 km emprunte pour la première fois les escaliers des Rochers-de-Naye

La Freddie’s Night, au départ de la statue de Freddie Mercury, accueille également les championnats vaudois juniors de trail.

/JGA