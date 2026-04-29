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Montreux tient son plan climat

Montreux tient enfin son plan climat. Le Conseil communal l’a approuvé le 1er avril dernier. Une étape décisive dans l’engagement de la commune en faveur du développement durable.

Le plan climat présenté par la Municipalité montreusienne a passé la rampe. Ce plan climat repose sur un double objectif : réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et adapter le territoire communal aux impacts du changement climatique. L’énergie, la mobilité et les îlots de chaleur sont au centre de ce projet comprenant 8 thématiques et plus de 260 mesures. Afin d’élaborer un plan qui réponde aux mieux aux enjeux de la commune, la Municipalité s’est appuyée sur un processus participatif d’envergure. Services communaux, acteurs économiques, population et milieu scolaire tous ont pu faire part de leurs observations. Irina Gote, municipale en charge des espaces publics et de la durabilité.

Sur la base d’un bilan carbone réalisé en 2022, la commune s’est fixée pour objectif une réduction de 40% d’ici 2030, pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle répond ainsi aux objectifs fédéraux en la matière.

MV