RC - Dernières infos

Montreux tient le premier jalon majeur de son plan d’affectation communal

Une stratégie territoriale pour fixer un cap clair dans le développement du territoire. La commune de Montreux tient le premier jalon majeur de son plan d’affectation communal.

Montreux tient sa feuille de route pour le développement territorial. La commune a présenté cette semaine sa stratégie en vue de l’élaboration de son Plan d’affectation communal. Cette démarche fixe une direction claire et cohérente permettant de répondre aux défis urbains et environnementaux à l’horizon 2040. 13 thématiques ont été mises en avant dont la mobilité, le logement, le tourisme, l’économie ou encore le climat. La population a pu se prononcer aux côtés des acteurs économiques et institutionnels sur les besoins et les objectifs liés à l’aménagement du territoire. Une stratégie intermédiaire qui donne déjà une idée des enjeux prioritaires. Caleb Walther, conseiller municipal chargé du patrimoine, du sport et de l’urbanise à Montreux.

Grâce à cette stratégie, la commune espère présenter son PACom en 2028.

MV