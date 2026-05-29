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Montreux : soirée test pour le nouveau 2M2C

Soirée test pour le 2M2C ce jeudi soir à Montreux. Après 3 ans de travaux, le Palais des Congrès est prêt à accueillir la 60ème édition du Montreux Jazz Festival.

Soirée test pour le tout nouveau 2M2C à Montreux ce jeudi soir. Après trois années de travaux, le Palais des Congrès a accueilli 1’600 personnes pour un concert gratuit et un exercice d’évacuation en vue de la reprise des activités. Le bâtiment a été modernisé, remis aux normes écologique et sécuritaire et entièrement repensé tant pour les hôtes étrangers que pour la population locale. Au total 94 millions de francs ont été investis dans ce projet, essentiel pour l’économie et le tourisme montreusien. La volonté était de développer l’attractivité du 2M2C. Olivier Gfeller, syndic de Montreux.

Le complexe est prêt à accueillir le Montreux Jazz Festival le 3 juillet. La réouverture « officielle » pour toutes les autres manifestations est agendée dès le mois d’août. Et des portes ouvertes sont prévues le 27 septembre prochain.

MV