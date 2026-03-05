RC - Dernières infos

Montreux se prononce favorablement à l’ouverture de 48 nouvelles places en UAPE pour le rentrée

Des places en accueil parascolaire sont nécessaire pour la rentrée prochaine à Montreux. La Municipalité demande l’octroi d’une subvention pour la création de 48 places supplémentaires dans des structures existantes.

Sans nouvelle place d’accueil parascolaire la rentrée s’annonce compliquée en août à Montreux. C’est en partant de ce constat que la Municipalité a déposé un préavis pour demander l’octroi d’une augmentation de la subvention à la Fondation de l’Accueil Collectif de la petite Enfance de Montreux et Environs (FACEME). Le but : la création de 48 places d’accueil supplémentaire dans des structures existantes notamment à Clarens, Chernex et Montreux. Ces places sont destinées aux écoliers dont les deux parents travail et ont besoin d’une solution de garde parfois le matin avant le début des cours mais surtout sur le temps de midi et en fin de journée. Une problématique qui touche de nombreuses communes. Jacquelin Pellet, municipale montreusienne chargée du dicastère cohésion sociale, familles et jeunesse.

Lors de sa séance de fin février, le conseil communal de Montreux a validé cette demande.

Un sujet de Martine Vuistiner