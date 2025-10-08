RC - Dernières infos

Montreux recense ses arbres remarquables jusque dans les villages des hauts

Après les zones urbaines, Montreux poursuit l’inventaire de ses arbres d’exception dans les secteurs ruraux, en collaboration avec le Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut.

La Commune de Montreux étend son inventaire du patrimoine arboré aux pâturages, hameaux et villages d’altitude. Prévu jusqu’à l’automne 2026, ce recensement vise à identifier et protéger les arbres remarquables pour leur âge, leur taille, ou leur valeur historique et écologique.

Ce travail, mené avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, s’inscrit dans la continuité du label VilleVerte Suisse obtenu en 2023. Il reflète la volonté de la commune d’allier préservation du paysage, sensibilisation du public et engagement en faveur de la durabilité face aux défis climatiques.

/LT