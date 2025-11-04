RC - Dernières infos

Montreux poursuit le recensement de ses arbres remarquables

Montreux poursuit le recensement de ses arbres remarquables, initié en 2023. Après la zone urbaine, place maintenant à ceux situés sur les pâturages, hameaux et villages d’altitude de la commune.

Cette démarche vise à les répertorier selon leur âge, leur taille ou leur valeur historique et écologique afin de les mettre en avant et mieux les protéger. Cette deuxième étape, menée en collaboration avec le Parc Naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, doit se dérouler jusqu’à l’automne 2026 et s’inscrit dans la continuité du label « ville verte suisse » obtenu en 2023. C’est à ce moment-là que la commune a mis sur pied le recensement de son patrimoine arboré, qui s’est focalisé sur une zone bien précise. Les explications d’Irina Gote, conseillère municipale en charge de la durabilité et des espaces publics.

Face à l’étendue du territoire montreusien, il était nécessaire de le couper en deux étapes afin de réaliser ce recensement, comme l’explique Irina Gote (Goté). Elle nous détaille cette seconde partie.

Un projet qui nécessite du temps, il a débuté en 2023 et se terminera idéalement en 2026. 3 ans nécessaires, car c’est un travail précis et minutieux qui est réalisé. On retrouve Irina Gote.

Une fois ce recensement terminé, un rapport sera réalisé et la commune souhaite mettre sur pied divers événements afin de présenter les résultats à la population et ainsi de la sensibiliser. A l’image de la première partie, où les Montreusiens et Montreusiennes ont été sollicités.

D’ici l’automne 2026, tous les arbres remarquables du territoire montreusien seront ainsi répertoriés selon leur âge, leur taille ou leur valeur historique et écologique. Pour Irina Gote, conseillère municipale en charge de la durabilité et des espaces publics, ce patrimoine arboré est important pour la commune.

Léa Jornod