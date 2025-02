RC - Dernières infos

Montreux Miniature’s Show : le plus grand salon de modélisme de Suisse de retour à Clarens

Les mordus de figurines et de modèles réduits se retrouvent ce weekend à Clarens pour le Montreux Miniature’s show.

La 17ème édition de la plus grande exposition de modélisme de Suisse accueillera plus d’une quarantaine de stands spécialisés, ainsi que les traditionnelles démonstrations de peintures et de constructions de maquettes historiques ou fantastiques.

Deux tournois de Warhammer, un jeu de bataille de figurines futuristes, tiendront en haleine les 4000 visiteurs attendus samedi et dimanche. Référence au niveau européen, l’événement attire chaque année des passionnés d’Allemagne ou de France.

L’engouement constant pour cet art du modélisme sur la Riviera ravit Michel Zeller, président et fondateur du Montreux miniature show.

La 17ème édition du Montreux Miniature’s show ouvrira gratuitement ses portes ce samedi dès 11h00 à la salle Omnisport de Clarens.