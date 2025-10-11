RC - Dernières infos

Montreux : les impôts restent stables

La Municipalité de Montreux conserve le taux d’imposition actuel pour 2026 et 2027. La commission des finances qui s’était réunie à la mi-septembre avait soutenu cette proposition.

Le Conseil communal a également voté en faveur de cette décision mercredi lors de sa séance. Ce taux d’imposition, en vigueur depuis près de 10 ans, semble convenir. Le budget proposé chaque année permet cette stabilité du taux d’imposition. Quant à la question récurrente des rentrées exceptionnelles qui pourraient ne pas avoir lieu, la Municipalité se refuse à créer des réserves via les impôts. Olivier Gfeller, syndic de Montreux.