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Montreux : les bancs publics au centre d’un projet participatif

Quels rôles les bancs publics jouent-ils dans l’espace urbain ? La commune de Montreux lance une enquête publique afin de connaître les besoins et attente de la population concernant ce mobilier urbain.

Y’a-t-il encore des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics ? La commune de Montreux souhaite justement savoir de quelle manière les plus de 1000 bancs publics qui se trouvent sur le territoire communal sont utilisés. La population est invitée via une enquête, développée par l’association Bankkultur basée dans le canton de Vaud, qui a pour mission de valoriser les bancs publics, à exprimer ses attentes et besoin concernant ce mobilier urbain. Emplacements, matériaux, formes les critères sont nombreux tout comme le rôle du banc. S’il vise à favoriser la mobilité active tout en permettant de faire des haltes, le banc a aussi un rôle social qui est très important pour la population. Irina Gote, municipale en charge du patrimoine, des espaces publics et de la durabilité.

L’enquête est dès à présent accessible et se déroule jusqu’à fin octobre. A l’issu de la collecte des données, la municipalité espère pouvoir ressortir les grandes lignes pour de futurs aménagements.

MV