Montreux: l’aménagement du territoire progresse

L’aménagement du territoire de la commune de Montreux va de l’avant. Dans le cadre de la révision du plan d’affectation du territoire, les citoyens montreusiens ont été appelés à se prononcer.

Les premiers résultats viennent d’être communiqués par la commune. Pour rappel, la Municipalité avait proposé à la population un questionnaire en ligne et deux ateliers participatifs. Ces derniers ont eu lieu durant l’année dernière et ont permis de faire ressortir les enjeux principaux en vue de l’élaboration d’une stratégie territoriale. Celle-ci est complexe dans de nombreuses régions à en croire le municipal chargé du patrimoine, du sport et de l’urbanisme et encore plus particulièrement à Montreux. Caleb Walther.

Ces premiers résultats, fruits de la réflexion citoyenne, ne permettent pas encore de présenter un programme. Le groupe de citoyens devra encore se rencontrer à deux reprises cette année pour poursuivre les réflexions.

MV