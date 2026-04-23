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Montreux : la guitare à l’honneur

La 5ème édition du MIGS, le Montreux International Guitar Show, se déroule sur la Riviera du 24 au 26 avril.

Les amoureux de « la gratte » se retrouveront à Montreux pour ce salon organisé par des passionnés et qui propose ateliers et autres concerts durant trois jours. C’est aussi l’occasion de s’immerger dans un monde qui continue de faire rêver, comme nous le confirme le fondateur et directeur artistique du MIGS, Emmanuel Cottier.

www.migs.ch