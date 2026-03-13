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Montreux: journée mondiale du scoutisme

Les scouts célèbrent leur journée mondiale ce samedi.

Pour l’occasion, la brigade de Saleuscex sur la commune de Montreux, organise plusieurs activités l’après-midi sur la Place du Marché. Des stands avec des jeu scouts de pays différents seront ainsi présentés à la population samedi après-midi dès 14h. Une manière de changer l’image traditionnelle du scoutisme, selon Arsalan Huber, chef de branche adjoint aux louveteaux à la brigade de Saleuscex.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous samedi après-midi dès 14h sur la Place du marché à Montreux.