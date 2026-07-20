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Montreux Jazz: le retour au 2m2c couronné de succès

Le Montreux Jazz Festival referme sa 60e édition sur un bilan positif. Plus de 250’000 festivaliers ont participé à cette édition anniversaire, marquée par le retour au Centre des congrès rénové. Entre records de fréquentation, programmation éclectique et retour dans son écrin historique, le directeur Mathieu Jaton dresse le bilan.

Le pari est réussi pour le Montreux Jazz Festival. Après deux éditions organisées hors du Centre des congrès en raison des travaux, le festival a retrouvé cette année son écrin historique à l’occasion de sa 60e édition. Un retour salué par le public, avec plus de 250’000 festivaliers et plus de 700 concerts et activités proposés durant un peu plus de deux semaines.

À voir Le nouveau 2m2c en images → Dans les coulisses du Centre des Congrès fraîchement rénové.

Les salles ont également répondu présent. Le Stravinski affiche un taux de remplissage de 92 %, tandis que le Lab signe, depuis son ouverture en 2013, un record historique avec 88 % de remplissage. Un résultat que la direction attribue notamment à une programmation pensée de manière complémentaire entre les deux scènes. Des artistes comme Gregory Porter ou Marcus Miller ont ainsi été programmés au Lab plutôt qu’au Stravinski, un choix assumé qui a permis de mieux répartir les publics.

« Si Montreux ne prend plus de risques, alors Montreux n’est plus Montreux. » — Mathieu jaton, directeur du montreux jazz festival

Retour aux sources… et météo gagnante

Pour Mathieu Jaton, retrouver le Centre des congrès représentait bien davantage qu’un simple retour dans un bâtiment rénové. Après l’expérience de la Scène du Lac durant les travaux, le directeur estime que le Stravinski et le Lab restent au cœur de l’identité du festival, tant pour les spectateurs que pour les artistes :

Ce retour a également offert un avantage inattendu. Les violents orages qui ont traversé la Riviera jeudi soir n’ont perturbé aucun concert en salle. Avec une Scène du Lac encore en service, plusieurs représentations auraient probablement dû être annulées. Mathieu Jaton rappelle toutefois que les aléas météorologiques deviennent un défi croissant pour les manifestations en plein air partout en Europe :

Un festival qui dépasse les deux semaines de juillet

Le directeur rappelle enfin que le Montreux Jazz Festival ne se limite plus aux quinze jours de juillet. L’événement s’inscrit désormais dans un écosystème musical actif tout au long de l’année, avec notamment les Montreux Jazz Spotlight Sessions prévues cet automne à Villars, mais aussi différentes activités en Suisse et à l’international.

Écouter l’entretien avec Mathieu Jaton

/JGA