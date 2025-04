RC - Dernières infos

Montreux Jazz Festival : la programmation 2025 dévoilée

Neil Young, Lionel Richie ou encore Alanis Morissette, ils fouleront tous les scènes du Montreux Jazz Festival. Le rendez-vous des mélomanes vivra sa 59ème édition, mais aussi sa dernière sous son format extérieur, avant de retrouver le centre des congrès en 2026.

Le Montreux Jazz Festival a levé le rideau sur la programmation de sa 59ème édition. Entre retrouvailles et premières au bord du Léman, le public aura le choix du 4 au 19 juillet prochain. Neil Young, Chaka Khan, Alanis Morissette ou encore Lionel Richie, au total plus d’une centaine d’artistes vont performer, sur les scènes payantes du Lac et du Casino, mais aussi sur les nombreux emplacements gratuits qui prendront place sur les quais montreusiens. Cette 59ème édition aura un goût particulier. Il s’agira en effet de la dernière sous ce format extérieur. Dès 2026, le Montreux Jazz Festival retrouvera un centre des congrès rénové et son traditionnel auditorium Stravinski.

Un moment dont se réjouit le patron du MJF Mathieu Jaton, tout en évoquant déjà une certaine nostalgie de cette parenthèse de deux ans.

Comme à l’accoutumée depuis plusieurs années, les organisateurs du Montreux Jazz Festival avait convié la presse deux jours avant l’annonce officielle. Un embargo de 48h qui n’est pas monnaie courante dans l’évènementiel en Suisse romande. Les explications de Mathieu Jaton.

La billetterie sera ouverte vendredi, dès midi. La programmation des scènes gratuites sera quant à elle dévoilée le 4 juin prochain.

L’entretien complet avec Mathieu Jaton, patron du Montreux Jazz Festival :

Retrouvez la programmation complète de la scène du Lac et celle du Casino :

Ludovic Turin