RC - Dernières infos

Montreux Jazz Festival: des photos hors du temps

Le temps tient la vedette d’un ouvrage dévoilé ce mardi par le Montreux Jazz Festival.

A quelques semaines de la 60ème édition, le MJF présente « The Elegance of Time », un hommage en photos signé Anoush Abrar, un photographe suisse d’origine iranienne. Dans cet ouvrage entièrement imaginé et porté par le festival, en collaboration avec le photographe, plus de 150 portraits iconiques racontent les coulisses de l’événement.

Mathieu Jaton, Directeur du Montreux Jazz Festival

Rappelons que le Montreux Jazz Festival se déroulera du 3 au 18 juillet prochain sur la Riviera.

montreuxjazzfestival.com