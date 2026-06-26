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Montreux Jazz Festival: 60 ans d’histoire racontée par Mathieu Jaton

La 60ème édition du Montreux Jazz Festival c’est à vivre du 3 au 18 juillet sur la Riviera.

Pour comprendre comment ce festival a réussi au fil des éditions à devenir un événement incontournable dans le monde de la musique, nous évoquons les origines du Montreux Jazz en compagnie de son Directeur Mathieu Jaton. Retour dans le passé : nous sommes en 1967 et 3 personnes décident de dynamiser le tourisme local en créant un festival. Il s’agit de René Langel, Géo Voumard et un certain Claude Nobs, employé à l’époque à l’office du tourisme. Un point de départ qui va marquer à tout jamais la Riviera et le monde de la musique comme le rappelle Mathieu Jaton, patron du MJF.

Claude Nobs: un personnage entier et tellement passionné qu’il était capable de convaincre une artiste comme Aretha Franklin de venir se produire à Montreux grâce à deux boîtes de chocolat.

Premiers signes de transmission entre Claude Nobs et Mathieu Jaton au moment de la nomination de ce dernier en tant que secrétaire général. Un moment charnière dans l’histoire du Montreux Jazz Festival.

2013: un accident de ski de fond cause la mort de Claude Nobs. Un moment marquant mais qui n’a pas été vécu uniquement comme une déchirure par ses proches, mais aussi comme une forme de continuité. Quelques mois avant ce drame, il planait déjà dans l’atmosphère une sensation très forte qui n’a fait que renforcer le lien existant entre Claude Nobs et le Directeur actuel du Montreux Jazz, Mathieu Jaton.

Puis il a fallu continuer à faire vivre la création de Claude Nobs et c’est à Mathieu Jaton qu’a été confié cette mission par le Conseil de Fondation du Montreux Jazz Festival.

L’INTERVIEW EN VIDEO

www.montreuxjazzfestival.com