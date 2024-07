RC - Dernières infos

Montreux Jazz 2024: un festival réinventé, une réussite avérée

Le 58ème Montreux Jazz Festival, délocalisé du Centre des Congrès en raison des travaux, a attiré 250’000 visiteurs avec un taux de remplissage moyen de 90% pour les concerts payants. La prochaine édition se tiendra du 4 au 19 juillet 2025.

Après 16 jours de festivités musicales, Le 58ème Montreux Jazz Festival s’achève aujourd’hui (sa). Cette édition, qui a délaissé le Centre des congrès – en travaux – pour investir des espaces en plein air, a conquis le public. Les festivaliers ont notamment pu profiter d’une grande scène sur le lac et d’une ambiance plus feutrée et intimiste grâce à la scène du casino. Au total, près de 250’000 visiteurs ont profité du festival le long des quais. Des quais agrémentés de nouvelles terrasses et des scènes de concerts gratuites. Les concerts payants ont connu pour leur part un grand succès : ils affichent un taux de remplissage moyen de 90%. Pour le directeur du Montreux Jazz Festival, les mots sont clairs : cette édition hors les murs était un défi historique, le bilan une gratitude immense. Mathieu Jaton:

Un défi transformé en réussite, notamment grâce au soutien de la ville, du public, de la population montreusienne ainsi que du staff, sans qui rien n’aurait été possible. Mathieu Jaton:

Toujours délocalisée du centre des congrès en raison des travaux, la prochaine édition du Montreux Jazz Festival se tiendra du 4 au 19 juillet 2025.