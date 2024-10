RC - Dernières infos

Montreux: appel à projets pour la durabilité

La durabilité se veut participative à Montreux. La commune lance un appel à projets qui s’ancre dans sa stratégie d’écoresponsabilité et de bien vivre-ensemble.

Son nom : « Montreux agit ! » et son but : financer des initiatives qui émanent de la population montreusienne et qui la concerne directement. La Municipalité espère ainsi encourager les habitants et des associations à participer. Il y a toutefois certaines contraintes à respecter. Irina Gote, municipale montreusienne, chargée de la durabilité et des espaces publics.

L’appel à projets est lancé depuis le 1er octobre et court jusqu’au 17 novembre. Au terme du délai, ce sera à l’office de la durabilité de la commune de sélectionner les projets. Une enveloppe de 15’000 francs est prévue pour la mise en œuvre.

Martine Vuistiner