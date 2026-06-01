RC - Dernières infos

Montreux : appel à projets en faveur de la durabilité

La commune de Montreux lance une nouvelle fois un appel à projets dans le domaine de la durabilité. La population peut soumettre ses idées pour créer un cadre de vie plus agréable et s’approprier le territoire.

Montreux lance un nouvel appel à projets dans le domaine de la durabilité. Après plusieurs éditions couronnées de succès, la commune de Montreux propos une nouvelle fois à la population de soumettre ses idées pour le développement de projets dans le domaine de la durabilité. L’objectif est de permettre à la population de s’impliquer dans la réalisation de projets qui créent un cadre de vie agréable tout en répondant à des besoins concrets. Les projets, portés par des associations doivent répondre à différents critères. Ils doivent par exemple favoriser la nature en ville et la biodiversité, ou renforcer la solidarité sociale et économique ou encore répondre à l’intérêt général. Irina Gote, municipale en charge de la durabilité et des espaces publics, présente le déroulement de cet appel à projets.

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 28 juin. Passé ce délai, ils seront évalués et trois d’entre eux pourront être réaliser d’ici l’automne. Chacun sera soutenu à hauteur de 5’000 francs maximum.

MV