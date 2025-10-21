RC - Dernières infos

Montreux actualise son Plan Directeur Communal des énergies

Montreux met à jour son Plan Directeur Communal des énergies pour accélérer sa transition énergétique.

Cela permettra de doter la commune d’une feuille de route claire, en ciblant des objectifs stratégiques fixés à l’horizon 2040, comme par exemple, une réduction de 70% des émissions de gaz à effet de serre par citoyen. Pour y arriver, plusieurs mesures sont ainsi proposées : le développement du chauffage à distance, le déploiement du solaire photovoltaïque ou encore la réduction du nombre de véhicules thermiques.

En parallèle, Montreux a obtenu pour la troisième fois le label Cité de l’énergie Gold, la plus haute distinction en matière de politique énergétique et climatique locale.

LJ/C