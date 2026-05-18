RC - Dernières infos

Montreux accueille une nouvelle fois la fête de la nature

La commune de Montreux s’associe une nouvelle fois à la Fête de la nature. Du 20 au 25 mai, cette 4ème édition met à l’honneur l’observation des microcosmes.

Découvrir la nature en l’observant de près, c’est ce qui est proposé à la population montreusienne dans le cadre de la Fête de la nature. Cet événement national, auquel la commune de Montreux s’associe pour la 4ème fois, cherche à faire redécouvrir la nature. Cette année, la thématique « un œil sur la nature », invite la population à ralentir et observer des détails souvent imperceptibles au premier regard pour comprendre et respecter la vie qui nous entoure et la richesse du territoire régional. Ateliers et conférences sur différentes thématiques sont au programme. L’occasion d’en apprendre davantage sur les narcisses, les papillons de nuit ou encore les abeilles sauvages et les libellules… le monde aquatique n’est pas non plus en reste. Irina Gote, municipale en charge des espaces publics et de la durabilité.

Les inscriptions aux différentes conférences, balades et ateliers sont nécessaires, tout le programme est à retrouver sur le site de la commune de Montreux.