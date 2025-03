RC - Dernières infos

Montreux: 30km/h de nuit ça commence ce soir!

L’entrée en vigueur officielle du 30 km/h nocturne a lieu cette nuit à Montreux. Dans le but de réduire les nuisances sonores, la mise en place de ce dispositif sur certains tronçons de la ville avait été acceptée par le Conseil communal en juin dernier.

La Municipalité avait dû prendre des mesures afin de répondre à l’ordonnance cantonale de protection contre le bruit qui a débuté en 2015. La limitation de la vitesse entre 22h et 6h sur certains tronçons est la mesure la plus simple à déployer mais celle-ci permet-elle réellement une réduction des nuisances sonores ? Florian Chiaradia, municipal en charge des équipements publics et de la mobilité.

D’autres mesures pour limiter le bruit sont également entreprises dont la pose de revêtement phono-absorbants en fonction des chantiers routiers, ainsi que le remplacement progressif des fenêtres de certains bâtiments datant d’avant 1985.