Montreux: 13 millions pour l’assainissement énergétique

La Municipalité de Montreux va de l’avant au niveau énergie. Plus de 13 millions de crédit d’investissement ont été validé lors de la dernière séance du conseil communal pour assainir 4 édifices.

Un crédit de plus de 13 millions a été validé par le conseil communal de Montreux lors de sa dernière séance. Il servira à l’assainissement énergétique et à la mise en conformité de plusieurs bâtiments appartenant à la commune. Le bâtiment de la rue du Temple, le collège de Vinet à Clarens, le chalet les Esserts à Leysin et la piscine de la Maladaire ont été retenus à la suite d’une étude, car ils offrent le plus de potentiel en termes d’économie d’énergie. Caleb Walther, municipal chargé du patrimoine, du sport et de l’urbanisme à Montreux précise la nature de ces travaux.

Notez encore que ces travaux permettront également de mettre aux normes certains édifices, facilitant notamment la mobilité, avec l’ajout par exemple d’ascenseurs.

MV