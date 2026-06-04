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Monthey vient élargir l’offre du bureau d’accueil de tournages de Région Dents du Midi

La Ville de Monthey rejoint officiellement le bureau d’accueil de tournages de Région Dents du Midi. Une collaboration qui permet d’élargir les décors proposés aux productions audiovisuelles et de renforcer l’attractivité du Chablais valaisan.

Après plusieurs années d’existence, le bureau d’accueil de tournages de Région Dents du Midi franchit une nouvelle étape avec l’arrivée officielle de Monthey. Jusqu’ici principalement axée sur les paysages alpins, la structure pourra désormais mettre en avant des décors urbains et industriels en complément des montagnes, forêts et chalets de la vallée.

Pour Yannick Ducrot, responsable du bureau d’accueil de tournages, cette complémentarité constitue un véritable argument auprès des réalisateurs à la recherche d’environnements variés pour leurs productions.

Cette diversification pourrait permettre d’attirer davantage de séries, de films, mais aussi des clips musicaux, publicités ou shootings photo. Les responsables du projet y voient également une opportunité de renforcer la visibilité du Chablais bien au-delà des frontières régionales.

Mais si l’objectif est de faire rayonner le territoire à travers le cinéma et l’audiovisuel, la prudence reste de mise. Certaines destinations devenues célèbres grâce à des productions à succès ont parfois été confrontées aux effets du surtourisme.

Pour Yannick Ducrot, il est important de trouver le bon équilibre entre promotion et préservation du territoire.

Le bureau d’accueil de tournages espère ainsi poursuivre son développement et attirer de nouvelles productions tout en conservant l’authenticité qui fait aujourd’hui le charme de la région.

Ludovic Turin