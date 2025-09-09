RC - Dernières infos

Monthey: une saison haute en couleur pour le Théâtre de la Gare

« La Gare, arts et jeunesse» lance sa 35ème saison théâtrale à Monthey le 20 septembre avec la pièce « Looooooongue ».

Pour la troisième année sous son nouveau nom, l’ancien Théâtre de la Vièze, propose une programmation pour tous les âges et surtout pour tous les publics. C’est donc dans cet écrin de la Gare que la saison 2025-2026 peut débuter. Et pour faire le point sur cette 35ème saison dans cette espace encore à apprivoiser nous avons rencontré la Directrice de « La Gare, arts et jeunesse », Catherine Breu.

www.la-gare.ch